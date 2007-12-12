За Тимошенко голосуватимуть бюлетенями
08:17, 12 грудня 2007Політика
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Коаліція зібрала 150 підписів під ініціативою
Коаліція Блоку Юлії Тимошенко і блоку «Наша Україна – Народна самооборона» зібрала 150 підписів під ініціативою про голосування бюлетенями.
Про це повідомив журналістам у вівторок народний депутат Давид Жванія (НУНС).
Жванія також заявив, що Президент Віктор Ющенко погодився подати повторне подання на обрання Тимошенко прем`єр-міністром України.
Відповідаючи на запитання про членство в коаліції народного депутата НУНС Івана Плюща, Жванія зазначив, що фракція ухвалила рішення виключити його зі складу фракції.
Разом з тим він зауважив, що юридично це зробити «украй важко», і необхідно розробити механізм виключення з фракції.
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