За Тимошенко голосуватимуть бюлетенями

Коаліція Блоку Юлії Тимошенко і блоку «Наша Україна – Народна самооборона» зібрала 150 підписів під ініціативою про голосування бюлетенями.

Про це повідомив журналістам у вівторок народний депутат Давид Жванія (НУНС).

Жванія також заявив, що Президент Віктор Ющенко погодився подати повторне подання на обрання Тимошенко прем`єр-міністром України.

Відповідаючи на запитання про членство в коаліції народного депутата НУНС Івана Плюща, Жванія зазначив, що фракція ухвалила рішення виключити його зі складу фракції.

Разом з тим він зауважив, що юридично це зробити «украй важко», і необхідно розробити механізм виключення з фракції.

Радіо Свобода