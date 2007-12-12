Автор ”Ради” виключає стороннє втручання в роботу системи

Директор Інституту проблем математичних машин та систем НАНУ Анатолій Морозов, який є одним з авторів системи "Рада", яку використовують для голосування у Верховній Раді виключає будь-яке втручання в цю систему. Таку заяву він зробив в ефірі "5 каналу", коментуючи голосування за Юлію Тимошенко як кандидата на посаду прем`єр-міністра України у вівторок.

"Вона (система "Рада".) має декілька рівнів", - пояснює Анатолій Морозов - "Кожен рівень, кожне робоче місце депутата, воно за кожну секунду сотні разів перевіряється кожна кнопка, яка є на пульті. І коли є яка-небудь невідповідність тому, що діється, то зразу з`являється сигнал про те, що такий АРМ замінити, робоче місце депутата. Йде контроль на всіх рівнях. Система має центр управління, головний центр управління, який включається тільки під час загрузки, коли починається пленарне засідання. Після цього, центр блокує всі можливості доступу до цієї системи в період проведення пленарного засідання. І тільки зупинивши пленарне засідання, зупинивши систему можна... Ну це така річ, що буде очевидна".

На думку пана Морозова причиною таких результатів голосування могла бути звичайна неуважність депутатів, а відповідно й натискання кнопки не у відведений, для цього, проміжок часу.