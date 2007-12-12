Партія регіонів не бачить підстав повертатися до голосування за Тимошенко
Фракція не хоче блокувати трибуну, але...
|Юрій Мірошниченко
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив народний депутат, член фракції Партії регіонів Юрій МІРОШНИЧЕНКО.
«Я не бачу підстав повертатися до голосування за прем’єра, і тому мають бути спочатку сформовані комітети і президія», - сказав він.
Ю.МІРОШНИЧЕНКО наголосив, що фракції меншості вчора пішли назустріч коаліції і змінили черговість розгляду питань. «Але я дуже сумніваюся, що такий рух назустріч буде сьогодні», - сказав народний депутат.
Він також висловив надію, що фракції Партії регіонів не доведеться блокувати трибуну і президію ВР через спроби коаліції знову порушити Регламент парламенту.
«Блокування – це крайній метод відстоювання своєї позиції», - сказав Ю.МІРОШНИЧЕНКО.