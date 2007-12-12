Партія регіонів не бачить підстав повертатися до голосування за Тимошенко

Фракція Партії регіонів наполягатиме на першочерговому розгляді Верховною Радою питань щодо формування президії та комітетів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив народний депутат, член фракції Партії регіонів Юрій МІРОШНИЧЕНКО.

«Я не бачу підстав повертатися до голосування за прем’єра, і тому мають бути спочатку сформовані комітети і президія», - сказав він.

Ю.МІРОШНИЧЕНКО наголосив, що фракції меншості вчора пішли назустріч коаліції і змінили черговість розгляду питань. «Але я дуже сумніваюся, що такий рух назустріч буде сьогодні», - сказав народний депутат.

Він також висловив надію, що фракції Партії регіонів не доведеться блокувати трибуну і президію ВР через спроби коаліції знову порушити Регламент парламенту.

«Блокування – це крайній метод відстоювання своєї позиції», - сказав Ю.МІРОШНИЧЕНКО.