Партія регіонів не бачить підстав повертатися до голосування за Тимошенко

09:58, 12 грудня 2007
Політика
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Фракція не хоче блокувати трибуну, але...

Юрій Мірошниченко
Фракція Партії регіонів наполягатиме на першочерговому розгляді Верховною Радою питань щодо формування президії та комітетів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив народний депутат, член фракції Партії регіонів Юрій МІРОШНИЧЕНКО.

«Я не бачу підстав повертатися до голосування за прем’єра, і тому мають бути спочатку сформовані комітети і президія», - сказав він.

Ю.МІРОШНИЧЕНКО наголосив, що фракції меншості вчора пішли назустріч коаліції і змінили черговість розгляду питань. «Але я дуже сумніваюся, що такий рух назустріч буде сьогодні», - сказав народний депутат.

Він також висловив надію, що фракції Партії регіонів не доведеться блокувати трибуну і президію ВР через спроби коаліції знову порушити Регламент парламенту.

«Блокування – це крайній метод відстоювання своєї позиції», - сказав Ю.МІРОШНИЧЕНКО.

 

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