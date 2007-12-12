СБУ не виявила втручання в роботу системи «Рада»

Спеціальна група Служби безпеки України, яку вчора було створено та направлено до Верховної Ради за зверненням народних депутатів, не виявила втручання в роботу системи «Рада» під час голосування за призначення лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО на посаду прем’єр-міністра.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі СБУ.

За їхньою інформацією, група фахівців СБУ працювала у парламенті всю ніч.

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня, під час голосування за призначення Ю.ТИМОШЕНКО на посаду прем’єра не спрацювали картки депутатів від БЮТ Івана ДЕНЬКОВИЧА та Ярослава ФЕДОРЧУКА, а також депутата від НУ-НС Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА. Крім того, член фракції Партії регіонів Владислав ЛУК’ЯНОВ вилучив із системи голосування картку голови ВР Арсенія ЯЦЕНЮКА.

Депутати від фракції БЮТ звернулися з проханням до СБУ порушити кримінальну справу щодо перешкоджання депутатам у їхньому волевиявленні. Ініціаторами відповідного звернення є Андрій ШЕВЧЕНКО, Євген СУСЛОВ та Олег ЛЯШКО.

СБУ, у свою чергу, створила слідчу групу для з’ясування обставин збою електронної системи «Рада».

СБУ також направила запит до керівництва апарату ВР з проханням надати допуск фахівцям групи до приміщення парламенту, а також надати допуск до комп’ютерної системи «Рада» та залучити експертів для з’ясування обставин збою, які були причетні до створення вказаної електронної системи, оскільки СБУ не мала відношення до її створення та не здійснювала забезпечення і контроль за роботою цієї системи.