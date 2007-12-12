Симоненко розповів, про що лідери фракцій домовилися з Ющенком

Лідер фракції КПУ Петро СИМОНЕНКО зазначає, голосування народних депутатів за призначення прем’єр-міністра відбудеться лише після узгодження проекту постанови про розподіл комітетів Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам.

За його словами, спочатку у роботі парламенту буде оголошено перерву, що необхідна для остаточного погодження проекту постанови щодо розподілу Комітетів ВР.

П.СИМОНЕНКО зауважив, що, згідно з домовленостями між лідерами фракцій та Президентом України, лише після підготовки узгодженого проекту рішення з даного питання в першу чергу розглядатиметься питання щодо призначення Юлії ТИМОШЕНКО прем’єр-міністром України. П.СИМОНЕНКО сказав, що Президент пообіцяв внести нове подання щодо кандидатури прем’єра.

Також П.СИМОНЕНКО повідомив, що передбачається нова скорегована схема розподілу комітетів, де 14 комітетів очолюватимуть представники коаліції і 14 - опозиції. За його словами, планується створення додаткового комітету з митних питань.