Гриценко відмовиться від можливої пропозиції Ющенка
10:21, 12 грудня 2007Політика
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Політику не відомі причини рішення Президента
Член блоку "Наша Україна – Народна самооборона" Анатолій Гриценко відкидає можливість того, що він стане секретарем Ради нацбезпеки та оборони.
Про це він повідомив у коментарі "Українській правді".
"Мені не надходила пропозиція стати секретарем Ради нацбезу. Але якщо така пропозиція надійде, я від неї відмовлюся", - заявив Гриценко.
Крім того, він сказав, що йому невідомі причини, чому Президент відмовився внести його кандидатуру на посаду міністра оборони у новому уряді.
Як відомо, напередодні Президент Віктор Ющенко вніс на посаду міністра оборони кандидатуру Юрія Єханурова.
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