Гриценко відмовиться від можливої пропозиції Ющенка

Член блоку "Наша Україна – Народна самооборона" Анатолій Гриценко відкидає можливість того, що він стане секретарем Ради нацбезпеки та оборони.

Про це він повідомив у коментарі "Українській правді".

"Мені не надходила пропозиція стати секретарем Ради нацбезу. Але якщо така пропозиція надійде, я від неї відмовлюся", - заявив Гриценко.

Крім того, він сказав, що йому невідомі причини, чому Президент відмовився внести його кандидатуру на посаду міністра оборони у новому уряді.

Як відомо, напередодні Президент Віктор Ющенко вніс на посаду міністра оборони кандидатуру Юрія Єханурова.