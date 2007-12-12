Партія регіонів вимагає вибачень і Погоджувальної ради
10:32, 12 грудня 2007Політика
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Подробиці від Богатирьової
|Раїса БОГАТИРЬОВА
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила заступник керівника фракції Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА сьогодні журналістам у Верховній Раді.
«Якщо Погоджувальна рада не збереться, ми просто блокуватимемо трибуну, вимагаючи вибачень за вчорашнє звинувачення у тому, чого Партія регіонів не робила, і друге – ми хочемо запропонувати здійснити розподіл комітетів», - сказала Р.БОГАТИРЬОВА.
За її словами, тільки після формування керівного і персонального складу парламентських комітетів можна перейти до голосування по кандидатурі прем`єр-міністра.
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