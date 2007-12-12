Партія регіонів вимагає вибачень і Погоджувальної ради

Партія регіонів наполягає на проведенні Погоджувальної ради парламенту у випадку, якщо коаліція має намір змінити порядок денний сьогоднішнього засідання і, в першу чергу, розглянути подання Президента України Віктора ЮЩЕНКА про призначення лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО прем`єр-міністром України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила заступник керівника фракції Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА сьогодні журналістам у Верховній Раді.

«Якщо Погоджувальна рада не збереться, ми просто блокуватимемо трибуну, вимагаючи вибачень за вчорашнє звинувачення у тому, чого Партія регіонів не робила, і друге – ми хочемо запропонувати здійснити розподіл комітетів», - сказала Р.БОГАТИРЬОВА.

За її словами, тільки після формування керівного і персонального складу парламентських комітетів можна перейти до голосування по кандидатурі прем`єр-міністра.