БЮТ ламає голову, як голосувати за Тимошенко

Фракція БЮТ наполягає на поіменному відкритому голосуванні щодо призначення Юлії ТИМОШЕНКО прем`єр-міністром.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив член фракції БЮТ Микола ТОМЕНКО сьогодні журналістам у Верховній Раді.

«Ми наполягатимемо на голосуванні шляхом вставання або підняття рук для підтвердження голосування «за». Для нас важливо з`ясувати, чи здатна система «Рада» адекватно працювати, працювала слідча комісія, подивимося результати її роботи, але поіменне голосування будь-яким способом не є порушенням регламенту», - сказав М.ТОМЕНКО.

Представник БЮТ також повідомив, що його фракція має намір провести останні консультації з приводу форми голосування фракції НУ-НС. «На підставі цього ми ухвалимо остаточне рішення», - зазначив М.ТОМЕНКО.