А депутати тимчасом розважаються як можуть...
10:41, 12 грудня 2007Політика
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На балконі ВР присутній посол США
Станом на 10.35 пленарне засідання Верховної Ради ще не розпочалося.
Як передає кореспондент УНІАН, голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК не заходив у сесійну залу.
Члени фракції Партії регіонів блокують трибуну ВР, урядову ложу та президію парламенту.
Народні депутати з усіх фракцій перебувають у сесійній залі. Вони читають газети, розмовляють по телефону або спілкуються між собою.
На балконі ВР присутній посол США в Україні Вільям ТЕЙЛОР.
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