А депутати тимчасом розважаються як можуть...

Станом на 10.35 пленарне засідання Верховної Ради ще не розпочалося.

Як передає кореспондент УНІАН, голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК не заходив у сесійну залу.

Члени фракції Партії регіонів блокують трибуну ВР, урядову ложу та президію парламенту.

Народні депутати з усіх фракцій перебувають у сесійній залі. Вони читають газети, розмовляють по телефону або спілкуються між собою.

На балконі ВР присутній посол США в Україні Вільям ТЕЙЛОР.