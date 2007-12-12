Ющенко хоче звіту від Медведька і Наливайченка

Президент України Віктор ЮЩЕНКО просить генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА та виконуючого обов`язки голови Служби безпеки України Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА сьогодні до 11 години надати йому особисто та голові Верховної Ради України інформацію про результати розслідування у зв`язку із звинувачуваннями групи народних депутатів про стороннє втручання в роботу електронної системи «Рада» під час голосування за кандидатуру прем`єр-міністра України 11 грудня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня, під час голосування за призначення Ю.ТИМОШЕНКО на посаду прем’єра не спрацювали картки депутатів від БЮТ Івана ДЕНЬКОВИЧА та Ярослава ФЕДОРЧУКА, а також депутата від НУ-НС Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА. Крім того, член фракції Партії регіонів Владислав ЛУК’ЯНОВ вилучив із системи голосування картку голови ВР Арсенія ЯЦЕНЮКА.

Депутати від фракції БЮТ звернулися з проханням до СБУ порушити кримінальну справу щодо перешкоджання депутатам у їхньому волевиявленні. Ініціаторами відповідного звернення є Андрій ШЕВЧЕНКО, Євген СУСЛОВ та Олег ЛЯШКО.

Сьогодні прес-центр СБУ повідомив, що спеціальна міжвідомча комісія у складі фахівців СБУ та Інституту проблем математичних машин та систем НАНУ не виявила втручання в роботу системи «Рада» під час голосування за призначення Ю.ТИМОШЕНКО на посаду прем’єр-міністра.