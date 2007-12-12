Чорновіл заговорив про відставку Яценюка

Народний депутат від Партії регіонів Тарас ЧОРНОВІЛ не виключає можливого початку процедури відставки голови Верховної Ради Арсенія ЯЦЕНЮКА «за зрив роботи парламенту».

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Т.ЧОРНОВІЛ висловив сьогодні журналістам у ВР.

«Це питання вже почало обговорюватися серед депутатів, хоча формального рішення з цього приводу немає», - сказав Т.ЧОРНОВІЛ.

Народний депутат уточнив, що вірогідність відставки А.ЯЦЕНЮКА пов`язана «з невмілими діями голови ВР і нездатністю керувати парламентом».

При цьому Т.ЧОРНОВІЛ уточнив, що для відставки А.ЯЦЕНЮКА буде достатньо 226 голосів депутатів.