Чорновіл заговорив про відставку Яценюка
10:58, 12 грудня 2007Політика
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Знадобиться 226 голосів
|Тарас Чорновіл
Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Т.ЧОРНОВІЛ висловив сьогодні журналістам у ВР.
«Це питання вже почало обговорюватися серед депутатів, хоча формального рішення з цього приводу немає», - сказав Т.ЧОРНОВІЛ.
Народний депутат уточнив, що вірогідність відставки А.ЯЦЕНЮКА пов`язана «з невмілими діями голови ВР і нездатністю керувати парламентом».
При цьому Т.ЧОРНОВІЛ уточнив, що для відставки А.ЯЦЕНЮКА буде достатньо 226 голосів депутатів.
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