Янукович заявляє, що коаліція нежиттєздатна

Лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що вчорашнє голосування за призначення лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО прем’єр-міністром України продемонструвало нежиттєздатність коаліції.

Про це йдеться у коментарі В.ЯНУКОВИЧА, переданому УНІАН.

“Вчорашні події в парламенті продемонстрували очевидну нежиттєздатність коаліції-227. Це дало суспільству чіткий і зрозумілий сигнал: сподівання на стабільність в країні – марні”, - зазначається у документі.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, Партія регіонів повинна зробити все, “щоб не дозволити зіштовхнути Україну в вир перманентних політичних криз”.

“Суспільство врешті-решт повинно отримати відповідь на запитання, чи здатна коаліція-227 взяти відповідальність за країну. Як кажуть, або – або. Або вони беруть відповідальність і виконують обіцянки, дані виборцям (а це залежить лише від них самих і тут не треба шукати винних у власній неспроможності. Повторюю: головне – це відповідальність і ніхто їм не буде перешкоджати брати її на себе), або треба відкрито визнати неспроможність коаліції-227”, - наголошує В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, Партія регіонів завжди підтримуватиме всі напрями розвитку країни, які збігаються з її програмою. “Однак сьогодні ми переконані в тому, що події, які відбуваються в парламенті, починаючи з першого дня роботи Верховної Ради VI скликання, приносять нестабільність в суспільство. І ця нестабільність буде головною перешкодою на шляху розвитку країни і на шляху до поліпшення життя наших громадян”, - вважає лідер Партії регіонів.

На його думку, сьогодні Україні потрібен не популізм, не амбіції та звинувачення одних одними, а національне порозуміння. Потрібне усвідомлення відповідальності за долю держави, потрібні зважені мудрі державницькі рішення.

“Ми закликаємо до цього і я впевнений – народ підтримає таку нашу позицію”, - підсумував В.ЯНУКОВИЧ.