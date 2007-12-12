Толстоухов уже виніс свої речі з Кабміну

Уряд Віктора ЯНУКОВИЧА не планує сьогодні проводити засідання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам народний депутат від Партії регіонів, міністр Кабінету міністрів Анатолій ТОЛСТОУХОВ.

«Сьогодні однозначно не планується засідання уряду – ми не давали доручень відповідним службам і не формували пакет документів», - сказав А.ТОЛСТОУХОВ.

При цьому він підкреслив, що при необхідності засідання уряду можна організувати у будь-який час. «Пригадайте, коли В.ЯНУКОВИЧ був призначений прем`єр-міністром, ми навіть вночі проводили засідання, і все було підготовлено за півгодини», - додав А.ТОЛСТОУХОВ.

Водночас А.ТОЛСТОУХОВ повідомив, що вже виніс зі свого кабінету «речі неслужбового характеру».

«Комп`ютерна мережа уряду знаходиться в робочому стані, і ніхто ніяких документів не знищував. Цього не було навіть у 2002 році», - підкреслив представник Партії регіонів.