Пленарне засідання ВР розпочнеться о 16.00

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам повідомив народний депутат, член фракції БЮТ Михайло ПОЖИВАНОВ.

Він зазначив, що до 16.00 триватимуть консультації лідерів фракцій та голови ВР про подальшу роботу парламенту.

М.ПОЖИВАНОВ також повідомив, що о 15.30 відбудеться засідання фракції БЮТ.

Як повідомляв УНІАН, ранкове засідання парламенту сьогодні так і не розпочалось.

Згідно з Регламентом ВР, по середах депутати працюють з 10.00 до 14.00.