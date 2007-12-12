Пленарне засідання ВР розпочнеться о 16.00
11:50, 12 грудня 2007Політика
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Інформація від Поживанова
Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам повідомив народний депутат, член фракції БЮТ Михайло ПОЖИВАНОВ.
Він зазначив, що до 16.00 триватимуть консультації лідерів фракцій та голови ВР про подальшу роботу парламенту.
М.ПОЖИВАНОВ також повідомив, що о 15.30 відбудеться засідання фракції БЮТ.
Як повідомляв УНІАН, ранкове засідання парламенту сьогодні так і не розпочалось.
Згідно з Регламентом ВР, по середах депутати працюють з 10.00 до 14.00.
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