Регіонали знайшли ще одну регламентну зачіпку

Без відкриття ранкового засідання Верховної Ради проведення засідання парламенту о 16.00 буде порушенням Регламенту ВР, заявив журналістам народний депутат Василь КИСЕЛЬОВ (фракція Партії регіонів).

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, для того, щоб робота Верховної Ради розпочалася о 16.00, необхідно згідно із Регламентом відкрити ранкове засідання парламенту і на ньому оголосити про продовження роботи на вечірньому засіданні.

Як відомо, згідно із Регламентом ВР, зазвичай по середах пленарне засідання парламенту проходить з 10.00 до 14.00.