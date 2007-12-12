Регіонали знайшли ще одну регламентну зачіпку
12:22, 12 грудня 2007Політика
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Кисельов розповів журналістам
Без відкриття ранкового засідання Верховної Ради проведення засідання парламенту о 16.00 буде порушенням Регламенту ВР, заявив журналістам народний депутат Василь КИСЕЛЬОВ (фракція Партії регіонів).
Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, для того, щоб робота Верховної Ради розпочалася о 16.00, необхідно згідно із Регламентом відкрити ранкове засідання парламенту і на ньому оголосити про продовження роботи на вечірньому засіданні.
Як відомо, згідно із Регламентом ВР, зазвичай по середах пленарне засідання парламенту проходить з 10.00 до 14.00.
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