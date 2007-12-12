Турчинов: система ”Рада” 10 років працює без сертифіката СБУ

Електронна система голосування «Рада» не має сертифікату Служби безпеки України про захист інформації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив один із лідерів БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ сьогодні журналістам, посилаючись на протокол за результати роботи слідчої комісії СБУ з перевірки можливого зовнішнього втручання в електронну систему «Рада».

«Електронна система «Рада» працює 10 років і дотепер не має сертифікату. Тоді як всі системи, які носять закриту інформацію, повинні мати сертифікат СБУ, і лише тоді можна говорити про те, що вона захищена від фальсифікацій», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Крім того, за його словами, слідча група СБУ дійшла висновку, що при використанні системи «Рада» не ведеться електронний протокол, який фіксував би включення і відключення місць від пультів для голосування.

«Ми наполягаємо на тому, щоб голосування за обрання прем`єр-міністра і формування уряду проходило без участі електронної системи «Рада», - наголосив О.ТУРЧИНОВ.

Депутат уточнив, що фракції БЮТ і «Наша Україна – Народна самооборона» вноситимуть пропозиції голосувати за допомогою підняття рук.

«Ми пропонуємо наступне: голова ВР піднімає кожного депутата в сесійному залі, який проголосував «за», для особистого підтвердження свого голосування. Ті, хто не підніме руку, голосує «проти», і в порядку черговості також вставанням з місця підтверджує своє голосування», - пояснив О.ТУРЧИНОВ.

На його думку, такий механізм голосування не дозволить сфальсифікувати його результати.

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня під час голосування за призначення Юлії ТИМОШЕНКО на посаду прем`єра не спрацювали картки депутатів від БЮТ Івана ДЕНЬКОВИЧА і Ярослава ФЕДОРЧУКА, а також депутата від НУ - НС Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА. Крім того, член фракції Партії регіонів Владислав ЛУК’ЯНОВ вилучив з системи голосування картку Голови ВР Арсенія ЯЦЕНЮКА.

Депутати від фракції БЮТ звернулися з проханням до СБУ порушити кримінальну справу щодо перешкоджання депутатам в їхньому волевиявленні. Ініціаторами відповідного звернення є Андрій ШЕВЧЕНКО, Євген СУСЛОВ і Олег ЛЯШКО.

Сьогодні прес-центр СБУ повідомив, що спеціальна міжвідомча комісія у складі фахівців СБУ та Інституту проблем математичних машин і систем НАНУ не виявила втручання в роботу системи «Рада» під час голосування за призначення Ю.ТИМОШЕНКО на посаду прем`єр-міністра.

«Оскільки система голосування «Рада» не має атестата відповідності (за результатами державної експертизи комплексної системи захисту інформації), Служба безпеки України звернулася до Державної служби спеціального зв`язку і захисту інформації, яка за законодавством України відповідає за безпеку телекомунікацій в державі», - наголошувалося в повідомленні прес-центру СБУ.