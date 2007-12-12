БЮТ по-своєму розтлумачив вимогу регіоналів

Вимоги до коаліції вибачитись за звинувачення у зриві голосування з обрання прем`єр-міністра є черговою спробою Партії регіонів заблокувати формування демократичного уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив журналістам один з лідерів БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ.

«Сьогодні з ранку Партія регіонів знову заблокувала трибуну ВР, а АЗАРОВ, БОГАТИРЬОА і КОЛЕСНІКОВ внесли нову пропозицію, аби коаліція попросила пробачення за завдану образу. Це чергова банальна спроба під будь-яким приводом заблокувати обрання нового уряду, прем`єр-міністра і продовжити агонію уряду ЯНУКОВИЧА», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Представник БЮТ повідомив, що в результаті вчорашніх консультацій за участю Президента України між керівниками всіх фракцій було досягнуто домовленості про збільшення квот для опозиції, що стосується комітетів ВР.

«Жодних серйозних пропозицій і пояснень, окрім образ, не було внесено. Ми йдемо на всі компроміси, запропонувавши опозиції представництво в комітетах і керівництві ВР. Таких аналогів ще не було», - наголосив О.ТУРЧИНОВ.

Як повідомляв УНІАН, заступник керівника фракції Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА заявила, що Партія регіонів сьогодні, 12 грудня, звернеться до суду, якщо коаліція впродовж дня не вибачиться за безпідставні звинувачення про втручання в роботу електронної системи голосування «Рада».