У Верховну Раду прийшли дочка і зять Тимошенко (додане фото)

Станом на 11.00 пленарне засідання Верховної Ради України не розпочалося.

Як передає кореспондент УНІАН, народні депутати залишаються у сесійній залі, а голова ВР Арсеній ЯЦЕНЮК так і не з’являвся у залі і не оголошував про початок засідання.

У гостьовій ложі парламенту присутні донька лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО Євгенія зі своїм чоловіком Шоном КАРРОМ.

Як повідомляв УНІАН, також у гостьовій ложі присутній посол США в Україні Вільям ТЕЙЛОР.

Зазвичай посли перебувають у посольській ложі, але сьогодні вона зачинена, оскільки саме за нею розташована система «Рада».