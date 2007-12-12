У Верховну Раду прийшли дочка і зять Тимошенко (додане фото)
12:45, 12 грудня 2007Політика
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Посольську ложу закрили
Станом на 11.00 пленарне засідання Верховної Ради України не розпочалося.
|Дочка лідера БЮТ Юлії Тимошенко Євгенія Тимошенко з чоловіком Шоном Карром
У гостьовій ложі парламенту присутні донька лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО Євгенія зі своїм чоловіком Шоном КАРРОМ.
Як повідомляв УНІАН, також у гостьовій ложі присутній посол США в Україні Вільям ТЕЙЛОР.
Зазвичай посли перебувають у посольській ложі, але сьогодні вона зачинена, оскільки саме за нею розташована система «Рада».
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