ЄС надасть 610 млн євро, якщо Україна повернеться до роботи з МВФ

Це відбудеться у разі відновлення програми співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив глава представництва Євросоюзу в Україні Ян Томбінський на конференції «Сильні разом» у Києві.

«З боку Європейського Союзу і України ми підписали всі документи щодо економічної допомоги Україні, але це зав'язане на нову угоду з МВФ. Коли буде підписано угоду (з Міжнародним валютним фондом – УНІАН), автоматично прийде підтримка з боку ЄС. Обсяг фінансування – 610 млн. євро», - відповів Томбінський на питання кореспондента УНІАН.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Європейський Союз підписали меморандум про взаєморозуміння з питання надання Києву макрофінансової допомоги у розмірі 610 млн. євро в лютому цього року, в рамках 16-го саміту «Україна – ЄС».

Меморандумом, зокрема, визначається порядок траншей кредиту, який встановлено в таких сумах: 100, 10, 250 і 250 млн. євро, система моніторингу реалізації програми, а також термін її реалізації, встановлений в 2,5 роки з моменту набуття чинності меморандуму.

Крім того, сторони підписали кредитну угоду, якою встановлюється термін погашення кредиту в 15 років, процедуру визначення процентних ставок, а також умови погашення кредиту. Кредитна угода зможе набути чинності не пізніше ніж упродовж 12 місяців з моменту її підписання.