Янукович хоче й далі працювати з МВФ, але ціни на газ підвищувати не збирається (відео)

Про це він сказав в інтерв’ю чотирьом українським телеканалам.

“Українська делегація поїде цими днями (до Вашингтону - УНІАН), і як тільки відбудуться переговори - ми дамо повідомлення”, - наголосив він.

Цьому Президент зауважив, що сьогодні намітились певні позитивні зрушення у переговорному процесі України та МВФ, хоча, за його словами, Україна не піде на виконання деяких вимог МВФ, в тому числі, й щодо підняття ціни на газ для населення.

Він підкреслив, що переговорний процес триває, і у вересні або жовтні вже можуть бути результати. В тому числі й по зміні вимог МВФ.

Янукович дав інтерв’ю тележурналістам Савіку Шустеру («Шустер LIVE», телеканал «Інтер»), Олександру Ткаченку (студія «1+1»), Андрію Куликову (IСTV) та Ларисі Губіній («5 канал»).

Як повідомляв УНІАН, у середині липня під час традиційного брифінгу у Вашингтоні заступник керівника департаменту зовнішніх зв'язків МВФ Уїльям Мюррей заявив, що Міжнародний валютний фонд може ухвалити рішення про відновлення програми співпраці з Україною у листопаді, після того як країну відвідає місія Фонду.

Метою роботи місії стане оцінка поточної економічної ситуації в країні і визначення прогнозів за підсумками року.

Раніше представники МВФ заявляли про те, що Фонд веде технічні дискусії з урядом України і готовий до всеосяжного діалогу за програмою співпраці.

У червні Україну відвідала місія Фонду з ознайомлювальною метою: новий голова місії - Ніколай Георгієв з 4 червня змінив на посту попереднього керівника місії Крістофера Джарвіса.

У 2013 році місія МВФ відвідувала Україну двічі. Підсумком роботи місії стала заява Джарвіса про те, що МВФ має намір продовжити діалог з Україною щодо співпраці в рамках нової програми "стенд-бай". Основними елементами нової програми мають стати заходи, спрямовані на скорочення фіскального дефіциту і дефіциту рахунку поточних операцій, реформування банківського і енергетичного секторів з метою створення в Україні умов для стабільного економічного зростання і створення нових робочих місць.

30 липня МВФ повідомив, що Рада директорів Міжнародного валютного фонду має намір включити Україну до постпрограмного моніторингу, який передбачає частіші консультації з представниками влади з питань макроекономічної політики і подолання кризових явищ.