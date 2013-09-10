Збірну КНДР з баскетболу очолить легендарний Денніс Родман

Родман підкреслив, що його слова варто сприйняти серйозно, повідомляє Lenta.ru з посиланням на Reuters.

Родман зазначив, що він був би радий заробити в КНДР грошей, але працювати він збирається не заради них. Баскетболіст висловив надію, що його дії призведуть до діалогу між керівництвом Північної Кореї і США.

52- річний Родман також повідомив, що він та інші колишні гравці НБА відправляться до Північної Кореї, щоб взяти участь у баскетбольному турнірі з нагоди дня народження лідера КНДР Кім Чен Ина в січні 2014 року. Кім Чен Ина Родман назвав своїм другом, який «хоче змін», а саму КНДР - «непоганою» країною.

У вересні Родман відвідав КНДР вдруге за рік. У лютому 2013 року він вже відвідував Північноу Корею.

Збірна КНДР з баскетболу ще жодного разу в історії не потрапляла на чемпіонат світу чи Олімпійські ігри. У 1993 році північнокорейці посіли друге місце на чемпіонаті Азії.

Родман багато років грав у НБА і п'ять разів ставав чемпіоном цієї асоціації . Двічі Родман брав участь у Матчі зірок НБА .