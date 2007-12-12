Турчинов не бачить підстав для відставки Яценюка

Один з лідерів БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ заявляє про відсутність підстав для відставки Арсенія ЯЦЕНЮКА з посади голови Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, коментуючи заяви членів фракції Партії регіонів щодо можливості збору підписів за відставку А.ЯЦЕНЮКА, О.ТУРЧИНОВ сказав журналістав, що нинішній голова ВР «дуже коректно працює на цій посаді». «Жодного порушення регламенту, жодного порушення чинного законодавства з його боку не було», - сказав він.

За словами О.ТУРЧИНОВА, А.ЯЦЕНЮК робить усе можливе для того, «щоб були почуті представники всіх політичних сил, які є в парламенті».

Водночас він зауважив, що в опонентів коаліції «немає бажання, щоб їх почули, а є бажання продовжити перебування ЯНУКОВИЧА при владі і не дати можливість коаліції сформувати уряд».

Як повідомляв УНІАН, член фракції Партії регіонів Тарас ЧОРНОВІЛ не виключає можливого початку процедури відставки голови Верховної Ради А.ЯЦЕНЮКА «за зрив роботи парламенту».

«Це питання вже почало обговорюватися серед депутатів, хоча формального рішення з цього приводу немає», - сказав Т.ЧОРНОВІЛ.

При цьому Т.ЧОРНОВІЛ уточнив, що для відставки А.ЯЦЕНЮКА буде достатньо 226 голосів депутатів.