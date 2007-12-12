Тимошенко сьогодні знову нічого не світить?

Вечірнє засідання Верховної Ради України можна провести лише за згодою лідерів всіх п’яти фракцій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в інтерв’ю журналістам народний депутат Роман ЗВАРИЧ (НУ-НС).

Він нагадав, що Регламентом ВР по середам проведення вечірніх засідань парламенту не передбачено. За словами Р.ЗВАРИЧА, засідання можна провести лише у випадку, коли на Погоджувальній раді лідери всіх фракцій погодяться на його проведення.

Як повідомляв УНІАН, ранкове засідання парламенту сьогодні так і не розпочалось.

Згідно з Регламентом ВР, по середах депутати працюють з 10.00 до 14.00.

Народний депутат від БЮТ Михайло ПОЖИВАНОВ повідомив журналістам, що пленарне засідання Верховної Ради розпочнеться о 16.00.