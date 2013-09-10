44% росіян вважають українців, які живуть у РФ, співвітчизниками - опитування

Опитування "Сучасна російська ідентичність: вимірювання, виклики, відповіді" проведено Всеросійським центром вивчення громадської думки на замовлення Міжнародного дискусійного клубу "Валдай".

На тему: Опитування: 29% росіян вважають Україну територією РФ

В опитуванні брали участь 1,6 тисячі респондентів старше 18 років з 45 регіонів та 137 населених пунктів, а також 4 фокус-групи, повідомляє РІА Новости.

"Ми поставили запитання: кого б ви могли назвати росіянами за умови, якщо людина проживає в РФ багато років, і 44% відповіли, що українців і білорусів. Татари, башкири і калмики отримали 30%", - сказав глава ВЦВГД Валерій Федоров.

Він зазначив, що чеченців, дагестанців росіянами готові вважати 7%, хоча республіки входять до складу РФ.

"Дуже небезпечна самоідентифікація, тут треба придивитися", - додав він.

Крім того, у росіян запитували, з ким би вони не хотіли жити по сусідству або працювати, спілкуючись щодня.

"Найбільше не хочуть бачити своїм колегою і сусідом алкоголіка - 65%, гомосексуаліста або лесбіянку - 51%, сектанта або представника нетрадиційних релігій - 41%. Ось три аспекти, які ні до національності, ні до мови, ні до релігії в загальноприйнятому вигляді відношення не мають ", - сказав Федоров.

За його словами, з'ясовується, що так званий середньостатистичний заробітчанин на четвертому місці. "А з багатою людиною не хотіли б працювати або сусідити 4% опитаних", - додав він.