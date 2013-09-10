Опитування: 29% росіян вважають Україну територією РФ

Про це повідомив на прес-конференції у вівторок глава ВЦВГД Валерій Федоров.

На тему: За Радянським Cоюзом тужать більше українці, ніж росіяни (опитування)

Опитування "Сучасна російська ідентичність: вимірювання, виклики, відповіді" проведено Всеросійським центром вивчення громадської думки на замовлення Міжнародного дискусійного клубу "Валдай" напередодні ювілейного, десятого, засідання клубу, яке пройде з 16 по 19 вересня в Новгородській області і буде присвячене темі "різноманіття Росії для сучасного світу". В опитуванні брали участь 1,6 тисячі респондентів старше 18 років з 45 регіонів та 137 населених пунктів, а також 4 фокус-групи, повідомляє РІА Новости.

"Ми поставили запитання: кого б ви могли назвати росіянами за умови, якщо людина проживає в РФ багато років, і 44% відповіли, що українців і білорусів. Татари, башкири і калмики отримали 30%", - сказав Федоров.

Він зазначив, що чеченців, дагестанців росіянами готові вважати 7%, хоча республіки входять до складу РФ.

"Дуже небезпечна самоідентифікація, тут треба придивитися", - додав він.

Федоров розповів, що респондентам ставили запитання, які території вони вважають російськими. "Калінінградську область вважають 85%, Курильські острови -74%", - сказав глава ВЦИОМ.

Федоров зазначив, що 56% опитаних повідомили, що Крим - це Росія. "Як відомо, у нас є договір про дружбу і кордон, і Росія визнає Крим територією України, але значна частина росіян так не вважає", - сказав він.

Згідно з дослідженням, республіку Дагестан територією РФ вважають 41%, Чечню - 39%, Придністров'я - 37%, Абхазію -30%, Південну Осетію і Україну - 29%.

Крім того, у росіян запитували, з ким би вони не хотіли жити по сусідству або працювати, спілкуючись щодня.

"Найбільше не хочуть бачити своїм колегою і сусідом алкоголіка - 65%, гомосексуаліста або лесбіянку - 51%, сектанта або представника нетрадиційних релігій - 41%. Ось три аспекти, які ні до національності, ні до мови, ні до релігії в загальноприйнятому вигляді відношення не мають ", - сказав Федоров.

За його словами, з'ясовується, що так званий середньостатистичний заробітчанин на четвертому місці. "А з багатою людиною не хотіли б працювати або сусідити 4% опитаних", - додав він.

Клуб "Валдай" був створений в 2004 році агентством РІА Новости та Радою із зовнішньої і оборонної політики спільно з журналом "Росія в глобальній політиці" і газетою The Moscow News з метою зміцнення і розвитку діалогу між російськими та іноземними вченими, політиками та журналістами; формування незалежного, об'єктивного, наукового аналізу політичних, економічних і соціальних процесів в Росії і в світі. За десять років існування клубу в його роботі взяли участь більше 600 представників міжнародної наукової спільноти з 47 країн світу.