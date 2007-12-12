Тимошенко для прем`єрства не вистачило півсекунди

Народний депутат від "Нашої України - Народної самооборони" Олександр Омельченко голосував за кандидатуру Юлії Тимошенко на посаду прем`єр-міністра, і цей факт документально зареєстрований електронною системою, але не вистачило півсекунди для зарахування його голосу.

Про це заявив журналістам нардеп від НУ-НС Роман Зварич. За його словами, електронна система "Рада" зафіксувала факт голосування Омельченка, який на 8,5 секунді голосування натиснув кнопку "так". Екс-міністр юстиції пояснив, що система "Рада" запрограмована таким чином, що під час голосування потрібно тримати кнопку не менше двох секунд для фіксації результату, а Омельченко тримав кнопку лише півтори секунди.

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