Тимошенко для прем`єрства не вистачило півсекунди
13:42, 12 грудня 2007Політика
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"Рада" зафіксувала факт голосування Омельченка
|Олександр Омельченко
Про це заявив журналістам нардеп від НУ-НС Роман Зварич. За його словами, електронна система "Рада" зафіксувала факт голосування Омельченка, який на 8,5 секунді голосування натиснув кнопку "так". Екс-міністр юстиції пояснив, що система "Рада" запрограмована таким чином, що під час голосування потрібно тримати кнопку не менше двох секунд для фіксації результату, а Омельченко тримав кнопку лише півтори секунди.
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