У МЗС РФ упевнені, що Україна і Росія мають "попереду спільне майбутнє"

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це статс-секретар - заступник міністра закордонних справ РФ Георгій Карасін сказав на урочистому прийомі з нагоди 22-ї річниці Незалежності України в Посольстві України у Москві.

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«Ми звикли разом святкувати перемоги, ми разом проходили через трагічні випробування, через драми історії, і я переконаний, що два наших народи і дві наші держави залишаться надзвичайно близькими, дорогими один для одного. І ми вибудовуватимемо наші відносини, виходячи із взаємної пошани і визнання того, що попереду у нас спільне майбутнє і спільні досягнення», - підкреслив Карасін.

За його словами, часто держави стоять перед вибором, і іноді цей вибір носить історичний характер.

«Мені б дуже хотілося висловити сподівання, що вибір України буде зроблений правильно», - заявив Карасін і додав, що зіставлення інтеграційних процесів у Європі і на теренах СНД часто носить штучний характер. Він переконаний, що це пов'язано з геополітичними устремліннями тих, хто це проповідує.

Він зазначив, що політичні контакти між керівництвом України і РФ носять активний і конструктивний характер, країни мають безліч проектів у різних сферах, тому «важко розірвати Україну і Росію».

Карасін привітав усіх присутніх з Днем Незалежності України і побажав братському українському народові процвітання, економічного зростання і розв’язання усіх існуючих проблем.