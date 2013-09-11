Femen закрило свій осередок у Бельгії

"Ми ні про що не шкодуємо, ми щиро проводили всі наші акції", - написали члени бельгійського крила Femen в Facebook.

"Ми одноголосно ухвалили це рішення через розбіжності, що стосуються міжнародної організації руху", - підтвердила це повідомлення місцевим ЗМІ офіційний представник бельгійської Femen Марго Фрюїтьє.

"Йдеться не про ідеологію руху, а швидше про те, як функціонує ця група в міжнародному масштабі", - уточнила феміністка.

За її словами, колишні учасниці бельгійської Femen "продовжать свою боротьбу" у складі нового руху, який формуватиметься у Бельгії.

Як відомо, раніше жіночий рух Femen закрив свій офіс в Україні після того, як там знайшли зброю. У Femen стверджують, що її підкинули.

Згодом з'явилася інформація про те, що активістки Femen покинули Україну після виклику на допит.