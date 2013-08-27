У Femen заявляють, що міліція підкинула їм пістолет, гранату і портрет Путіна (відео)
У жіночому русі Femen кажуть, що сьогодні під час обшуку у їхньому офісі міліція підкинула їм зброю.
Про це заявила лідер Femen Анна Гуцол.
"Знайшли бойовий пістолет, патрони, гранату та фотографії Путіна і Кіріла, обведені прицілом. Це виглядає так, наче ми на них готували замах", - заявила в коментарі "Українській правді".
"Я заявляю, що Femen є мирним рухом. Ми ніколи не зберігали зброю, не планували збройних нападів. Ми не є терористичним угрупування. Ми розцінюємо це як тиск і репресії", - додала вона.
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За словами Гуцол, вівторок - це був останній день перебування руху в офісі.
Як повідомляли ЗМІ, сьогодні Femen заявляли, що міліція заблокувала їхній київський офіс, звільнила його від людей і замкнулася в ньому, нібито чекаючи підмоги для проведення обшуку.