У Femen заявляють, що міліція підкинула їм пістолет, гранату і портрет Путіна (відео)

16:09, 27 серпня 2013
Політика
1033 0

У жіночому русі Femen кажуть, що сьогодні під час обшуку у їхньому офісі міліція підкинула їм зброю.

Про це заявила лідер Femen Анна Гуцол.

"Знайшли бойовий пістолет, патрони, гранату та фотографії Путіна і Кіріла, обведені прицілом. Це виглядає так, наче ми на них готували замах", - заявила в коментарі "Українській правді".

"Я заявляю, що Femen є мирним рухом. Ми ніколи не зберігали зброю, не планували збройних нападів. Ми не є терористичним угрупування. Ми розцінюємо це як тиск і репресії", - додала вона.

На тему: Лідер Femen вважає, що час змінити пріоритети

За словами Гуцол, вівторок - це був останній день перебування руху в офісі.

Як повідомляли ЗМІ, сьогодні Femen заявляли, що міліція заблокувала їхній київський офіс, звільнила його від людей і замкнулася в ньому, нібито чекаючи підмоги для проведення обшуку.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter