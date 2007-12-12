Єдинорос Марков заявляє, що Тимошенко готуються вбити
14:10, 12 грудня 2007Політика
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Український Путін чи український Саакашвілі?
|Сергій МАРКОВ
"Чи одержить Тимошенко пост прем`єр-міністра, сьогодні не знає ніхто. Але у разі її успіху, вона через коліно спробує переламати всю політичну еліту і встановити особисту владу. А буде вона українським Путіним, який зможе об`єднати країну і стабілізувати ситуацію на Україні, чи українським Саакашвілі, який тільки підсилить кризу, – невідомо", – відзначив політолог.
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