Єдинорос Марков заявляє, що Тимошенко готуються вбити

Політичні еліти України обдумують замовне вбивство лідера БЮТ Юлії Тимошенко. Таку заяву, як повідомляє "Новий Регіон", в середу зробив член "Єдиної Росії", керівник Інституту політичних досліджень, член Громадської палати Росії Сергій Марков. За його словами, криміналізація української політики настільки велика, що несподіванкою це не стане.

"Чи одержить Тимошенко пост прем`єр-міністра, сьогодні не знає ніхто. Але у разі її успіху, вона через коліно спробує переламати всю політичну еліту і встановити особисту владу. А буде вона українським Путіним, який зможе об`єднати країну і стабілізувати ситуацію на Україні, чи українським Саакашвілі, який тільки підсилить кризу, – невідомо", – відзначив політолог.

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