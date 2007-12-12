Луценко не збирається вибачатися перед Регіонами

Один із лідерів фракції НУ-НС Юрій ЛУЦЕНКО не має наміру вибачатися перед фракцією Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив сьогодні журналістам.

«За що вибачатися? Я дослівно пам`ятаю, що я сказав вчора. Я сказав, що ми вважаємо, що в електронній системі «Рада» відбулися технічні викривлення результатів голосування. Я і зараз так вважаю», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Народний депутат підкреслив, що він не висловлював звинувачення на адресу Партії регіонів про втручання в електронну систему голосування.

Ю.ЛУЦЕНКО також повідомив, що сьогодні провів засідання групи депутатів від «Народної самооборони». «Троє людей, які сидять поряд з ОМЕЛЬЧЕНКОМ, говорять, що він не просто вставив картку, на просто проголосував «за», але й висвітився значок, який означає, що результат голосування прийнятий. Що я повинен думати, побачивши результати, відповідно до яких ОМЕЛЬЧЕНКО не брав участі в голосуванні? Я вважаю, що були технічні збої в роботі системи «Рада», - підкреслив депутат.

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня Верховна Рада не підтримала кандидатуру Юлії ТИМОШЕНКО на посаду прем`єра – “за” проголосували 225 депутатів.

Під час голосування не спрацювали картки депутатів від БЮТ Івана ДЕНЬКОВИЧА і Ярослава ФЕДОРЧУКА, а також депутата від НУ-НС Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА. Крім того, член фракції Партії регіонів Владислав ЛУК’ЯНОВ вилучив із системи голосування картку голови ВР Арсенія ЯЦЕНЮКА.

Депутат від БЮТ Богдана ГУБСЬКИЙ обвинуватив фракцію Партії регіонів у свідомому блокуванні карток депутатів фракцій, що входять в коаліцію демократичних сил.

У свою чергу заступник керівника фракції Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА заявила, що Партія регіонів сьогодні, 12 грудня, звернеться до суду, якщо коаліція протягом дня не вибачиться за безгрунтовні звинувачення щодо втручання в роботу електронної системи голосування «Рада».