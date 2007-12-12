Яценюк відмовився працювати?

Голова Верховної Ради Арсеній Яценюк може відмовитись вести засідання Верховної Ради в умовах подальшого блокування.

Такий висновок можна зробити зі слів одного з лідерів НУНС Юрія Луценка, озвучених ним в середу, пише Українська правда.

"На момент, коли я вийшов від голови Верховної Ради, він залишив приміщення і сказав, що в таких умовах, які Партія регіонів створила йому в президії, він відмовляється працювати, бо для нього це принизливо", - сказав він.

Луценко додав, що це було о 12 годині.