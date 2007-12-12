Богатирьова вважає, що Тимошенко доведеться почекати день-два

Заступник лідера фракції Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА вважає, що сьогодні взагалі не відкриється пленарне засідання Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила в інтерв’ю журналістам.

За словами Р.БОГАТИРЬОВОЇ, Погоджувальна рада, яка мала розпочатися о 13.00, так і не відкрилась. Втім, за її словами, зараз відбудеться засідання Погоджувальної ради, де представники фракцій обговорюватимуть питання щодо формування президії та комітетів ВР. Доки ці питання не будуть вирішені, питання щодо голосування за прем’єр-міністра не відбудеться, заявила Р.БОГАТИРЬОВА.

«Ми шукаємо баланс між коаліцією і меншістю. Якщо такий баланс не буде знайдений, то ми і завтра будемо продовжувати консультації», - сказала вона.