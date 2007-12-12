Богатирьова вважає, що Тимошенко доведеться почекати день-два

14:53, 12 грудня 2007
Політика
2280

Шукають баланс...

Заступник лідера фракції Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА вважає, що сьогодні взагалі не відкриється пленарне засідання Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила в інтерв’ю журналістам.

За словами Р.БОГАТИРЬОВОЇ, Погоджувальна рада, яка мала розпочатися о 13.00, так і не відкрилась. Втім, за її словами, зараз відбудеться засідання Погоджувальної ради, де представники фракцій обговорюватимуть питання щодо формування президії та комітетів ВР. Доки ці питання не будуть вирішені, питання щодо голосування за прем’єр-міністра не відбудеться, заявила Р.БОГАТИРЬОВА.

«Ми шукаємо баланс між коаліцією і меншістю. Якщо такий баланс не буде знайдений, то ми і завтра будемо продовжувати консультації», - сказала вона.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter