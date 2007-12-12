”Казнить нельзя помиловать”: Луценко вступився за Яценюка

Один із лідерів фракції «Наша Україна – Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО вважає безпідставною ініціативу Партії регіонів про можливе тимчасове усунення голови ВР Арсенія ЯЦЕНЮКА від ведення пленарних засідань парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Ю.ЛУЦЕНКО висловив сьогодні журналістам у парламенті.

«ЯЦЕНЮКА нема за що усувати. Він не порушив жодної букви регламенту», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Депутат нагадав, що у ВР попереднього скликання 184 рази ставилися питання про проведення переголосування, зокрема десятки разів – з кадрових питань.

«Вчора А.ЯЦЕНЮК не порушив регламент. Навпаки, Партія регіонів пішла на безпрецедентний крок, вкравши у А.ЯЦЕНЮКА картку для голосування. Вперше був такий інцидент у Верховній Раді при всіх буйствах демократії в українському парламенті», - додав Ю.ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат від Партії регіонів Василь КИСЕЛЬОВ сьогодні заявляв про можливу ініціацію усунення А.ЯЦЕНЮКА від ведення засідань ВР через порушення регламенту.

Він зазначив, що у разі спроби фракцій БЮТ і НУ-НС розглянути питання про призначення прем`єр-міністра в першочерговому порядку - до затвердження керівництва і персонального складу парламентських комітетів, - Партія регіонів має намір зібрати 150 підписів депутатів з фракцій меншини для усунення А.ЯЦЕНЮКА на три дні від ведення засідань ВР.

Крім того, сьогодні член фракції Партії регіонів Тарас ЧОРНОВІЛ не виключив можливого початку процедури відставки голови Верховної Ради А.ЯЦЕНЮКА «за зрив роботи парламенту».

При цьому Т.ЧОРНОВІЛ уточнив, що для відставки А.ЯЦЕНЮКА буде достатньо 226 голосів депутатів.