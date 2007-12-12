Яценюк засів у своєму кабінеті
15:08, 12 грудня 2007Політика
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Спікер не бере участі у Погоджувальній раді
Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК не бере участі засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій, що в даний час проходить у парламенті.
Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам повідомила керівник прес-служби ВР Вікторія ШВЕДОВА.
Вона зазначила, що А.ЯЦЕНЮК знаходиться у своєму кабінеті й не бере участі у засіданні Погоджувальної ради.
За словами В.ШВЕДОВОЇ, він очікує «на позитивне рішення Погоджувальної ради щодо початку роботи Верховної Ради».
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