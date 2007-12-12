Усі п`ять фракцій погодилися... розійтися

Верховна Рада України завтра відновить роботу о 10.00 у форматі консультацій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив народний депутат від БЮТ Йосип ВІНСЬКИЙ.

«Щойно на засіданні Погоджувальної ради прийнято рішення про відновлення роботи парламенту завтра о 10 годині ранку у форматі консультацій», - сказав Й.ВІНСЬКИЙ.

Представник БЮТ уточнив, що в засіданні Погоджувальної ради брали участь представники всіх п`яти фракцій парламенту. «Усі п`ять фракцій погодилися на таке рішення», - додав він.

Й.ВІНСЬКИЙ підтвердив, що засідання Погоджувальної ради проходило за відсутності голови ВР Арсенія ЯЦЕНЮКА. «Він (ЯЦЕНЮК) заявив, що не братиме участі доти, поки не буде розблокована трибуна Верховної Ради», - зазначив представник БЮТ.