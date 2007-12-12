СБУ підписалася: система “Рада” працює нормально (документ)

Вночі у парламенті Служба безпеки України перевіряла роботу системи голосувань «Рада» у зв’язку зі звинуваченнями у зовнішньому втручанні в роботу системи.

Нардеп-комуніст Адам Мартинюк стверджує, що перевірка тривала всю ніч, СБУ завершила її у середу зранку. За результатами перевірки прес-служба СБУ поширила повідомлення, що доказів зовнішнього втручання у систему голосування не виявлено.

"Українська правда" опублікувала підсумковий протокол перевірки програмно-технічного комплексу "Рада".

Зокрема, у протоколі стверджується, що пульти тих нардепів, які заявляли, що голосували за призначення Юлії Тимошенко на посаду прем’єра, але система не зарахувала їхні голоси, працюють у штатному режимі...