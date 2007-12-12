У ПР сформулювали дві умови разблокування ВР

Партія регіонів розблокує роботу Верховної Ради за умови першочергового розгляду питань про обрання віце-спікерів парламенту і формування керівного і персонального складу парламентських комітетів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила депутат від Партії регіонів Ганна ГЕРМАН сьогодні журналістам у Верховній Раді.

«Ми наполягаємо на поверненні до норм регламенту, тобто мають бути сформовані комітети та обрані віце-спікери, і тоді перейти до голосування за прем`єр-міністра. Я думаю, що ми можемо відмовитися від вимоги вибачитися, ми не настільки амбітні, щоб ставити інтереси держави вище наших амбіцій», - сказала Г.ГЕРМАН.

Депутат також повідомила, що завтра фракція Партії регіонів має намір взяти участь в консультаціях заради досягнення консенсусного рішення.