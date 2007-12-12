Герман пропонує коаліції підшукати нову кандидатуру на прем`єра

Народний депутат від Партії регіонів Ганна ГЕРМАН вважає, що коаліція демократичних сил має висунути нову кандидатуру на посаду прем`єр-міністра України.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Г.ГЕРМАН висловила сьогодні журналістам у Верховній Раді України.

«Створилася така ситуація, що дана коаліція не підтримує діючий уряд. Не працює парламент, не приймаються закони. Ми зупинилися, і це припинення дуже шкодить Україні. Потрібно, щоб коаліція зібралася і висунула нову кандидатуру на посаду прем`єра», - сказала Г.ГЕРМАН.

Представник Партії регіонів припустила, що нову кандидатуру могла б підтримати більшість парламенту, а не тільки коаліційні фракції. «Можливо, ця кандидатура буде настільки консенсусна, що за неї може проголосувати більшість парламенту. Це буде мудро і по-державному. І саме так має зробити коаліція», - переконана вона.

Г.ГЕРМАН вважає, що у складі фракцій БЮТ і НУ-НС є «багато кандидатур, які могли б одержати підтримку більшості парламенту». Водночас вона не стала називати прізвища можливих кандидатур.