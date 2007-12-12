Князевич сказав, чому коаліція не може замінити Тимошенко
Відповідь на позицію Герман
Висунення від демократичної коаліції нової кандидатури на посаду прем’єр-міністра України неможливе.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в інтерв’ю журналістам народний депутат від “Наша Україна – Народна самооборона” Руслан КНЯЗЕВИЧ, коментуючи думку представника Партії регіонів Ганни ГЕРМАН про те, що демкоаліція має висунути нову кандидатуру на посаду прем’єр-міністра.
Р.КНЯЗЕВИЧ наголосив: «Інша кандидатура не може бути внесена, оскільки в коаліційній угоді чітко записано, що коаліція висуває на посаду прем`єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО».
Як повідомляв УНІАН, сьогодні народний депутат від Партії регіонів Г.ГЕРМАН висловила думку, що коаліція демократичних сил має висунути нову кандидатуру на посаду прем`єр-міністра України.
«Створилася така ситуація, що дана коаліція не підтримує діючий уряд. Не працює парламент, не приймаються закони. Ми зупинилися, і це припинення дуже шкодить Україні. Потрібно, щоб коаліція зібралася і висунула нову кандидатуру на посаду прем`єра», - сказала Г.ГЕРМАН.
Представник Партії регіонів припустила, що нову кандидатуру могла б підтримати більшість парламенту, а не тільки коаліційні фракції.