У Литвина сказали Яценюку: «ці дитячі образи ні до чого»

Народний депутат від Блоку Литвина Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ вважає, що ні в Партії регіонів, ні в коаліції сьогодні не було бажання розпочинати роботу Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам.

За словами депутата, існували всі можливості для того, щоб хоча б відкрити засідання ВР. Він підкреслив, що «двері були відкриті, і ніхто не займав місце (очевидно, мається на увазі місце голови ВР – УНІАН)». «І якщо б хотіли хоча б відкрити засідання ВР, то це вдалось би зробити», - переконаний О.ЗАРУБІНСЬКИЙ.

За його словами, обидві сторони, тобто Партія регіонів і коаліція, мають визнати, що не хотіли починати роботу парламенту. «У обох сторін не було великого бажання сьогодні відкривати роботу ВР», - зазначив депутат.

О.ЗАРУБІНСЬКИЙ підкреслив, що народним депутатам доводилося керуватися чутками щодо відкриття засідання ВР. Він також додав, що не знає, чи врахують їм цей день як робочий.

Водночас О.ЗАРУБІНСЬКИЙ підкреслив, що депутати не винні у тому, що пленарне засідання парламенту сьогодні не відбулось. За словами О.ЗАРУБІНСЬКОГО, він був народним депутатом 3-го і 4-го скликання і точно може сказати, що сьогоднішнє блокування роботи ВР – «це дитячий садочок» порівняно з тим, як це робилося раніше.

«Треба було і можна було відкрити засідання ВР», - переконаний він.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи є інформація, що голова ВР Арсеній ЯЦЕНЮК відмовився відкривати засідання до наведення порядку у сесійній залі, О.ЗАРУБІНСЬКИЙ відповів: «Ці дитячі образи ні до чого». За його словами, «в третьому і четвертому скликаннях спікерам було набагато важче працювати, але вони працювали». Він підкреслив, що не виправдовує тих, хто сьогодні блокував парламентську трибуну, але нагадав, що нинішні представники коаліції діяли подібним чином ще декілька місяців тому.