ЄС має якнайшвидше запровадити вільну торгівлю з Україною - євродепутат

Європейський Союз повинен погодитися на якнайшвидше запровадження в дію договору про створення поглибленої зони вільної торгівлі з Україною, котра є частиною угоди про асоціацію, яку сторони планують підписати на саміті ”Східного партнерства” у листопаді цього року.

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Про це йдеться в заяві депутата Європейського парламенту Павла Залевського, текстом якої володіє УНІАН.

Євродепутат, котрий представляє Польщу, відзначив, що за його ініціативою в тексті ухваленої сьогодні Європарламентом резолюції додано пункт, у якому парламент погоджується на тимчасове набуття чинності (provisional application) договору про вільну про вільну торгівлю після підписання угоди про асоціацію.

Залевський назвав договір про вільну торгівлю дуже важливою частину договору про асоціацію, зазначивши, що право на її тимчасове запровадження має Рада Європейського Союзу у випадку згоди Європарламенту.

”Тимчасове набуття чинності торговельною угодою створить умови для швидкого запровадження Україною європейських стандартів та відкриє європейський ринок для українських товарів. Це важливо у зв`язку зі зростаючим тиском Кремля і торговельною блокадою України владою Російської Федерації”, - відзначив євродепутат.

”Тепер рішення належить виключно до Ради, і я сподіваюся, що його буде прийнято на початку наступного року, - додав він.