Зварич питає опозицію, які ще комітети їй потрібні

Більшість готова віддати опозиції майже всі ключові комітети парламенту.

Про це у коментарі УНІАН заявив народний депутат від блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Роман ЗВАРИЧ.

За його словами, коаліція готова йти на великий компроміс в питанні розподілу комітетів Верховної Ради.

За даними Р.ЗВАРИЧА, відповідно до майже узгодженого проекту рішення щодо розподілу комітетів ВР, коаліція готова віддати опозиції комітет з питань бюджету, комітет з питань економічної політики, комітет з питань податкової і митної політики, комітет з питань фінансів, аграрний комітет, комітет з питань боротьби з організованою злочинністю, комітет з питань будівництва, комітет з питань прав людини та національних меншин, комітет з питань правової політики, комітет з питань охорони здоров’я, комітет з питань транспорту, комітет з питань соціальної політики, комітет з питань свободи слова та регламентний комітет.

Також коаліція готова віддати опозиції посаду голови спецкомісії з питань приватизації.

Р.ЗВАРИЧ закликав опозицію відповісти, які ще комітети їй потрібні.

На думку коаліції, якщо цими комітетами керуватимуть представники опозиції, то вона зможе контролювати владу. «Це більш, ніж достатньо, аби опозиція виконувала властиву їй функцію, – контроль за владою», сказав Р.ЗВАРИЧ.