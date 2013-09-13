Брейвік вступив до університету

Той факт, що злочинець сидить у в'язниці не бентежить ні його, ні керівництво навчального закладу. Навпаки, співробітники вузу кажуть, що їх мета - допомогти будь-якій людині, що б вона не накоїла, повідомляє N 24.

Андерс Брейвік вступив на заочне відділення факультету політології, пишуть Вести .

Йому вдалося влитися в ряди студентів не з першого разу. Спочатку заяву вбивці було відкинуто університетом, оскільки, за норвезькими законами, злочинець не мав необхідної кваліфікацією. Раніше повідомлялося, що Брейвік не закінчив середню школу, у нього не було атестата про середню освіту.

Однак за літо вбивці вдалося надолужити згаяне. Він здав в строк всі необхідні іспити. Керівництво університету заявило, що готове допомагати Брейвіку з гуманістичних міркувань, керуючись загальнолюдськими принципами. Такої ж точки зору дотримується Кнут Бьяркейд, начальник в'язниці Іла, де міститься злочинець.

"Ми намагаємося докласти всіх зусиль, щоб наші в'язні могли отримати необхідну кваліфікацію, яка допоможе їм знайти роботу після звільнення" , - заявив Бьяркейд.