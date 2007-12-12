Чепинога назвав Герман вимоги до прем’єра: розум і краса

Народний депутат від БЮТ Віталій ЧЕПИНОГА вважає, що заявою про те, що Партія регіонів може підтримати іншу кандидатуру на посаду прем`єр-міністра України, фракція цієї партії у своїй діяльності ставить єдину мету - блокування обрання Юлії ТИМОШЕНКО на цю посаду.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, так він прокоментував відповідну заяву депутата від Партії регіонів Ганни ГЕРМАН.

За словами В.ЧЕПИНОГИ, усі інші питання, пов’язані з обранням віце-спікерів, голів парламентсЬких комітетів, регламентом роботи Верховної Ради, для Партії регіонів не мають жодного значення.

Сьогодні на посаду прем’єр-міністра України від демократичної коаліції є одна кандидатура і іншої не буде, наголосив він.

Звичайно, зауважив В.ЧЕПИНОГА, Партія регіонів може висунути свого кандидата на посаду голови уряду, але потрібно мати на увазі, що до прем’єр-міністра в Україні ставляться високі вимоги: як до інтелекту, так і зовнішніх даних.

Як повідомляв УНІАН, депутат від Партії регіонів Г.ГЕРМАН вважає, що коаліція демократичних сил має висунути нову кандидатуру на посаду прем`єр-міністра України.

«Створилася така ситуація, що дана коаліція не підтримує діючий уряд. Не працює парламент, не приймаються закони. Ми зупинилися, і це припинення дуже шкодить Україні. Потрібно, щоб коаліція зібралася і висунула нову кандидатуру на посаду прем`єра», - сказала Г.ГЕРМАН.

Представник Партії регіонів припустила, що нову кандидатуру могла б підтримати більшість парламенту, а не тільки коаліційні фракції. «Можливо, ця кандидатура буде настільки консенсусна, що за неї може проголосувати більшість парламенту. Це буде мудро і по-державному. І саме так має зробити коаліція», - переконана вона.

Г.ГЕРМАН вважає, що у складі фракцій БЮТ і НУ-НС є «багато кандидатур, які могли б одержати підтримку більшості парламенту».