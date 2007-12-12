Регіоналка осадила бютівця: розмір стегон - не аргумент

Нардеп фракції ПР Ганна Герман, відповіла на заяву бютівця Віталія Чепіноги про те, що коаліція висуває до кандидатів на посаду прем`єр міністра високі вимоги: як до інтелекту, так і до зовнішніх даних.

"Сподіваюся, що Чепинога не здогадався давати свої поради Ангелі Меркель, наприклад, чи якомусь іншому політикові з Заходу, який не носить косу, не працює на подіумі і не вживає в якості політичних аргументів розміри своїх бедер", - цитує Ганну Герман Українська правда.

"А стосовно мене, то я такі заяви переживу більш спокійно, ніж БЮТ свою поразку, - додала Герман, повідомляє прес-служба Партії регіонів.

Нагадаємо, що нардеп від БЮТ Віталій Чепінога запропонував регіоналам висунути свого кандидата, але разом з тим натякнув, що на тлі Юлії Тимошенко кандидатам від ПР ловити нема чого.