Снайпер призначив Тимошенко на четвер?

Невідомий чоловік намагався попередити лідера БЮТ Юлію ТИМОШЕНКО про підготовку замаху на її життя.

Про це повідомляється на сайті компанії «Укртелеком».

Згідно з повідомленням, до приміщення «Телекомсервісу» ВАТ «Укртелеком» за адресою: місто Київ, вул. Володимирська, 10 зайшов невідомий громадянин, який без коментарів передав оператору відділення записку з текстом повідомлення на сайт лідера Блоку Юлії Тимошенко: «Внимание! Юля!!! Снайпер следит тебя! Четверг» після чого одразу залишив приміщення.

До записки було прикладено банкноту номіналом 50 грн.

Про цей випадок компанія одразу повідомила правоохоронні органи України.

Компанія не дає жодних коментарів щодо цього інциденту.