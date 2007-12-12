Партія регіонів: повторне висунення Тимошенко буде марним

Партія регіонів заявляє про тиск Секретаріату Президента на народних депутатів з метою змусити їх проголосувати за призначення лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО на посаду прем’єр-міністра України.

Про це йдеться у заяві Партії регіонів, переданій УНІАН.

У документі зазначається, що вчорашнє голосування щодо призначення лідера БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО на посаду прем’єр-міністра України “безперечно продемонструвало повний крах так званої демократичної коаліції”.

У Партії регіонів вважають, що, незважаючи на це, частина “помаранчевого” табору намагається “правдами і неправдами” домогтися її обрання на посаду керівника уряду.

“В хід ідуть найбрудніші прийоми: облудні звинувачення опозиції та працівників секретаріату ВР у втручанні в систему „Рада”, вільне тлумачення чітких висновків СБУ про те, що ніхто не міг вплинути на електронне голосування, спроби порушити Регламент і голосувати в непередбачений спосіб”, – наголошують “регіонали”.

Вони також стверджують, що у Секретаріаті Президента “зараз триває інтенсивна обробка народних депутатів, а якщо точніше – чиниться грубий тиск, із метою примусити парламентаріїв повторно, по-єфрейторськи одностайно проголосувати за „сердечну” ТИМОШЕНКО. Йдеться не тільки про „помаранчевих” депутатів, а й про представників інших політичних сил, які не входять у коаліцію”.

Партія регіонів заявляє про категоричну неприпустимість такого тиску, що суперечить всім нормам закону і принципам демократії. “Регіонали” закликають керівника Секретаріату Президента Віктора БАЛОГУ припинити “будь-які спроби втручання президентської канцелярії в роботу Верховної Ради”. В іншому випадку фракція Партії регіонів буде змушена вдатися до адекватних публічних кроків, зазначається у документі.

Народні депутати від Партії регіонів підтверджують, що ніколи і за жодних обставин не підтримають Ю.ТИМОШЕНКО як прем’єр-міністра. “Ми будемо рішуче протидіяти всім новим незаконним спробам такого голосування. 225 голосів – це оголошений вотум недовіри, у цьому пересвідчилася вся країна”, - наголошується у заяві.

“Регіонали” переконані, що повторне висунення Президентом кандидатури Ю.ТИМОШЕНКО було хоча і конституційним, але марним. Нав’язування її кандидатури народним депутатам лише поглиблюватиме протистояння в парламенті, переконані вони.

“Всім відповідальним політикам, у тому числі й поза межами Верховної Ради, потрібно це зрозуміти і відкинути амбіції, які неодмінно заведуть депутатський корпус у глухий кут непотрібної боротьби”, - підкреслюється у заяві Партії регіонів.