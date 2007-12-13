Партія регіонів передумала розблоковувати парламент

Народний депутат України, представник фракції Партії регіонів Ярослав СУХИЙ заявляє, що у четвер роботу Верховної Ради України буде розблоковано лише після вибачень представників демократичної коаліції.

Про це йдеться в коментарі Я.СУХОГО, переданому УНІАН прес-службою Партії регіонів після дев’ятої години вечора.

Зокрема, Я.СУХИЙ наголошує: “Ми наполягаємо на вибаченні від представників коаліції за необґрунтовані обвинувачення. Сьогодні між членами нашої фракції відбувалися розмови про те, що, можливо, варто в черговий раз закрити очі на необґрунтовані образи і звинувачення з боку БЮТ. Однак вже одразу після того, як ми лише висловили подібне припущення, бютівці ще з більшою агресивністю продовжили безпідставні звинувачення, прямі і відверті образи на нашу адресу”.

Тому, говорить Я.СУХИЙ, “ми у нашому колективі прийняли остаточне рішення – без вибачень з боку коаліціянтів, без визнання з їхнього боку очевидного факту, який підтвердили Служба безпеки України і Генеральна прокуратура, про те, що в систему „Рада” не було жодного зовнішнього втручання, - без визнання цього факту і без вибачення перед нами ми не розблокуємо трибуну парламенту”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, в прямому ефірі телеканалу "1+1" близько восьмої години вечора Я.СУХИЙ заявляв, що у четвер роботу Верховної Ради України буде розблоковано.