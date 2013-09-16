У Пакистані підірвали автоколону з паливом для військ НАТО
01:57, 16 вересня 2013Політика
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Не менше дев'яти автоцистерн з паливом для військ НАТО в Афганістані було знищено на південному заході Пакистану в неділю ввечері в результаті вибуху і подальшої пожежі.
Не менше дев'яти автоцистерн були охоплені вогнем / Фото: moultrieobserver.com
Інцидент стався в провінції Белуджистан, приблизно в 45 кілометрах від порту Карачі, через який йде основний канал постачання міжнародного угруповання сил в Афганістані, повідомляє агентство Франс Прес з посиланням на місцеву адміністрацію.
За попередніми даними, в результаті події ніхто не постраждав, пише РИА Новости.
"Спочатку стався вибух, а потім не менше дев'яти автоцистерн були охоплені вогнем. Розпочато розслідування", - заявив представник поліції Ахмад Чима (Ahmad Cheema).
Рух колон з вантажами для військ НАТО в Афганістані через Пакистан було відновлено тільки два тижні тому, до цього протягом п'яти місяців вони формувалися через регулярні напади з боку бойовиків.
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