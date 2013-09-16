У Пакистані підірвали автоколону з паливом для військ НАТО

Інцидент стався в провінції Белуджистан, приблизно в 45 кілометрах від порту Карачі, через який йде основний канал постачання міжнародного угруповання сил в Афганістані, повідомляє агентство Франс Прес з посиланням на місцеву адміністрацію.

За попередніми даними, в результаті події ніхто не постраждав, пише РИА Новости.

"Спочатку стався вибух, а потім не менше дев'яти автоцистерн були охоплені вогнем. Розпочато розслідування", - заявив представник поліції Ахмад Чима (Ahmad Cheema).

Рух колон з вантажами для військ НАТО в Афганістані через Пакистан було відновлено тільки два тижні тому, до цього протягом п'яти місяців вони формувалися через регулярні напади з боку бойовиків.